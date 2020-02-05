Sakarya dolmuşlarda yankesicilik yapan şüpheli, yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya dolmuşlarda yankesicilik yapan şüpheli, yakalandı - Son Dakika

Sakarya dolmuşlarda yankesicilik yapan şüpheli, yakalandı

6 saat önce

Dolmuşlarda yankesicilik yapan şüpheli, yakalandıSAKARYA'da, dolmuşlarda yanına oturduğu kişilerin parasına çalan A.İ.C. (51) yakalandı.

Dolmuşlarda yankesicilik yapan şüpheli, yakalandı

SAKARYA'da, dolmuşlarda yanına oturduğu kişilerin parasına çalan A.İ.C. (51) yakalandı. Gözaltına alınan A.İ.C. tutuklanırken, hırsızlık anları araçların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Adapazarı'nda, dolmuşta yolculuk yapan H.A.'nın 850 TL parası çalındı. H.A.'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, aracın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, H.A.'nın parasını çalan şüphelinin A.İ.C. olduğunu belirledi. A.İ.C.'nin aynı suçtan sabıkası olduğu ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Polis, şüphelinin fotoğrafını dolmuş şoförleriyle paylaşarak, araçlarına bindiğinde haber verilmesini istedi. Dolmuşa binen A.İ.C.'nin polis ekiplerinin dağıttığı fotoğraflardaki kişi olduğunu anlayan bir şoför, telefonla polise güzergahını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi dolmuştan inmeden yakaladı. Gözaltına alınan A.İ.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. A.İ.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya dolmuşlarda yankesicilik yapan şüpheli, yakalandı

Adapazarı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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