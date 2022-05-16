Sakarya, Dubai'deki turizm fuarında tanıtıldı - Son Dakika
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Sakarya, Dubai'deki turizm fuarında tanıtıldı

16.05.2022 10:20
Sakarya, Dubai'deki turizm fuarında tanıtıldı

Sakarya, Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarı Arabian Travel Market'te (ATM) tanıtıldı.

Sakarya, Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarı Arabian Travel Market'te (ATM) tanıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyanın sayılı ülkelerinin ve şehirlerinin tanıtımının yapıldığı fuarda, Sakarya'nın kültürel ve turizm potansiyeli çeşitli ülkelerden gelen ziyaretçilere anlatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'nde 9-12 Mayıs'ta düzenlenen fuara, Sakarya Valiliğini temsilen İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar ile İSG Ekoturizm Uzmanı Volkan Nurcalı katıldı.

"Uluslararası seyahat ve turizmin geleceği" temasıyla yeni trendlerin, büyüme fırsatlarının, inovasyonun keşfedilmesine olanak sağlayan fuara, "Dubai Tanıtma Müşavirliği" ve "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı" ile katılım sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) ait alanda ortalama 3 bin kişinin ziyaret ettiği Sakarya standında, yaklaşık 200 katılımcı firmayla yüz yüze, 100 katılımcı firmayla da fuar sistemi üzerinden görüşme yapıldı.

Şehrin mutfak çeşitliliği ve zenginliğinin de sergilendiği fuarda yerini alan Sakarya Valiliği standına, kentte hizmet veren özel sağlık kuruluşları ile seyahat acenteleri de materyal desteğinde bulundu.

Standı ziyaret eden Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç, salgın sonrası dünyada düzenlenen en hareketli turizm etkinliğinde Türkiye ve Sakarya'ya ait değerlere gösterilen ilginin kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti.

"Bu tür organizasyonlarda yer almaya devam edeceğiz"

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vali Çetin Oktay Kaldırım da Sakarya'nın dört mevsim yeni nesil turizmin adresi olması için doğru yerde doğru tanıtımın yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Bu tür organizasyonlarda yer almaya devam edeceklerini aktaran Kaldırım, "Geçen yıl ilk kez katılım sağladığımız fuar sonrası, çok sayıda yatırımcı ve turist grupları ile fuara katılan firmaların ilimize olan ilgisini, olumlu dönüşleri görünce, fuara bu yıl da katılım sağlama kararı aldık. Ülkemizi ziyaret eden turist sayısında, 2021 yılına kıyasla 2022 yılının ilk çeyreğinde bile çok büyük artış yaşandığını görüyoruz. İlimiz bazında da büyük artış olduğunu hesaba kattığımızda, bu gibi organizasyonlarda yer almanın önemi daha fazla anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Sakarya, Turizm, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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