SAKARYA-Dükkanda kendini astı, komşuları kurtardı - Son Dakika

SAKARYA-Dükkanda kendini astı, komşuları kurtardı

Dükkanda kendini astı, komşuları kurtardıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan Cumali B., eşinin işlettiği dükkanda kendini iple tavana astı.

Dükkanda kendini astı, komşuları kurtardı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan Cumali B., eşinin işlettiği dükkanda kendini iple tavana astı. Eşinin yardım istemesi üzerine gelenlerin ipi kesmesiyle kurtarılan Cumali B., tedavi altına alındı. Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Cumali B. eşi Arzu B.?nin işlettiği çiğ köfte dükkanında kendini iple tavana astı. Arzu B. işyerine geldiğinde eşini ipe asılı halde görünce bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan komşuları Cumali B.?yi aşağı indirdi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Cumali B.?yi hastaneye kaldırdı. Sinir krizi geçiren Arzu B. de olay yerine gelen başka bir sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Cumali B. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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