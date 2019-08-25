SAKARYA DÜN CESEDİ BULUNMUŞTU GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde dün dere kenarında cesedi bulunan İlhan Karakaya(21) cinayete kurban gittiği tespit edildi. Yapılan incelemede Karayaka'nın başının arkasından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Kısa süre önce askerliğini yapıp Pamukova İlçesindeki ailesinin yanına dönen lhan Karayaka 5 gün önce kaybolmuş ve dün sabah saatlerinde Pamukova Cumhuriyet Mahallesi Dua Sokağa 500 metre uzakta dere kenarındaki patika yolda cesedi bulunmuştu. Kesin ölüm nedenin anlaşılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna cesedi gönderilen İlhan Karayaka'nın kafasından silahla bir el ateş edilip vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Pamukova Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma ekipleri İlhan Karayaka'yı kim veya kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.