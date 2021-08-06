Sakarya, Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Cengiz Tunçbilek Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cengiz Tunçbilek anısına Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde 28-29 Ağustos'ta düzenlenecek organizasyonda, master mix, master erkek-kadın, 19, 17 ile 15 yaş altı erkek ve kızlar kategorilerindeki sporcular mücadele edecek.

Master ve 15 yaş altı kategorisinde 1000, diğer kategorilerde ise 2000 metre üzerinden yapılacak yarışlarda puan alan ekipler, Türkiye Şampiyonası finallerine doğrudan katılabilecek.

Her tekne sınıfında ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupanın verileceği organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda düzenlenecek.