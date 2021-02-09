Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu üyelerinden SUBÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu Başkanı Hasan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.

"Fikir Sofrası" kapsamındaki ziyarette, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler ve şehrin gündemine ilişkin konular görüşüldü.

Sarıbıyık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin kendileri için önem taşıdığını söyledi.

Bu öğrencilerin son derece zeki ve yetenekli olduğuna değinen Sarıbıyık, "Onları en doğru mesleklere yönlendirerek yetkinliklerini arttırmaya çalışıyoruz. Burada eğitimin yanı sıra dilimizi ve kültürümüzü de öğreniyorlar. Türkiye'deki kurumların işleyişine, toplumsal yapıya adapte oluyorlar. Bu duruma genel çerçeveden baktığımızda birçok avantaj görmek mümkün. Öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde önemli noktalarda ciddi işler elde ediyorlar. Her biri ülkemiz için birer kültür ve ticaret elçisi konumuna geliyor. Bunun örneklerini görmek mümkün. Örneğin kısa süre önce Somali'de Adalet Bakanlığı görevine getirilen Abdulkadir Muhammed Nur Türkiye'den mezun. Göreve getirildikten sonra ilk Türkiye'ye teşekkür etmişti. Bunlar oldukça önemli ve değerli." diye konuştu.

Hasan Demir de şehrin temelinde farklı coğrafyalardan gelen kültürel kimliklerin oluşturduğu bir toplumsal yapı olduğunu dile getirdi.

Mazlum coğrafyalardan şehre gelen öğrencilerin kendilerinden bir parça olduğunu aktaran Demir, "Vatandaşlarımız öğrencilerimize, öğrencilerimiz şehrimize alıştılar. Buradaki eğitim sirkülasyonu başarılı bir şekilde ilerliyor. Ülkelerine döndüklerinde elbet burada gördüklerini, yaşadıklarını ve minnet duygularını oralara taşıyacaklardır. Özellikle ihtiyacı bulunan yabancı öğrencilerimize diğer öğrencilerimize olduğu gibi elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.