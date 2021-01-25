Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta kısıtlamayı ihlal eden 277 kişiye para cezası - Son Dakika

Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta kısıtlamayı ihlal eden 277 kişiye para cezası

25.01.2021 14:55
Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta kısıtlamayı ihlal eden 277 kişiye para cezası, System.String[]

Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 277 kişiye para cezası kesildi.

Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 277 kişiye para cezası kesildi.

Sakarya'da polis ve jandarma ekipleri, hafta sonu sorumluluk bölgelerindeki cadde ve sokaklarda kısıtlamaya ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince 97, jandarma ekiplerince de 44 kişiye ceza uygulandı.

Düzce

Düzce'de de ekipler tarafından denetimler yapıldı.

Ekiplerce dışarıda olan vatandaşların ve sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.

Kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 70 kişiye para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta avlanan 12 kişiye 19 bin 194 lira ceza

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ve Devrek ilçelerindeki koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasında 12 kişinin avlandığını belirledi.

Ekiplerce, 6 tüfeğe el konuldu, 12 kişiye 19 bin 194 lira idari para cezası kesildi.

Karabük ve Bolu

Karabük ve Bolu'da polis ve jandarma ekipleri, hafta sonu sorumluluk bölgelerindeki cadde ve sokaklarda kısıtlamaya ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle Karabük'te 29 kişiye 26 bin 100 lira, Bolu'da da 25 kişiye 8 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.

Karabük, Sakarya, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta kısıtlamayı ihlal eden 277 kişiye para cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var         
15:18
Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi         
15:03
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Yetkili firmadan Yetkili firmadan "15 denizcinin kaçırıldığı gemide neden silahlı güvenlik yoktu?" sorusuna yanıt: Bayrak devletinin iznine bağlıdır         
14:16
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor         
13:22
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Köye inen aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Köye inen aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 15:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta kısıtlamayı ihlal eden 277 kişiye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei