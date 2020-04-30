Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya'da polis, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetim yapıyor.

Şehrin önemli kavşaklarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama yapan ekipler, kurallara riayet etmeyenlere idari para cezası veriyor.

Anonslarla Sakaryalılardan evde kalınması, dışarı çıkıldığı takdirde tedbirlere uyulması çağrısında bulunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bolu

Bolu'da yaya giriş ve çıkışına kapalı olan İzzet Baysal Baysal Caddesi'nde polis ve zabıta ekiplerinin kontrolleri devam ediyor.

Yaya ve motorize polis ile zabıta ekipleri, mahalle, cadde ve sokaklarda vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıyor.

Sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki vatandaşlarla maske takmayanlar takip ediliyor. Gerekçesi olmadan sokağa çıkanlar ile maske takmadan sokakta dolaşanlara polis ekipleri tarafından yapılan uyarının ardından cezai işlem uygulanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun kent giriş ve çıkışları ile D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek olanlar sağlık ekiplerine yönlendiriliyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan kişilere durmaksızın hizmet verdiklerini belirtti.

Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün kurum ve kuruluşların virüsle mücadele ettiğini, vatandaşların ise evlerinde kalarak destek verdiğini aktardı.

Karabük Belediyesi ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek fırınlarında denetim yapmaya devam ediyor.

Safranbolu ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından meydanlarda ve vatandaşların geçiş güzergahlarında koruyucu maske dağıtımı yapıldı.

Koruyucu maske dağıtımının salgın bitene kadar devam edeceğini belirten Kaymakam Fatih Ürkmezer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan maske dağıtımını, meydanlarda, pazar yerlerinde ve geçiş güzergahlarında Vefa ekibimizle gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Belediyesince de ilçedeki başta fırınlar olmak üzere, esnafa maske dağıtımı yapıldı.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan İstanbul Caddesi'ne girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ise caddeye giriş noktalarında maskesi olmayanlara maske veriyor.


Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.


Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, ilçe belediyelerle STK'ler tarafından gerçekleştirilen maske ve siperlik üretimi devam ediyor. Maskeleri vatandaşlara ulaştırmak için Türk Kızılay ve Vefa grupları çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını şehrin her noktasında yürütüyor.

Sakarya, Karabük, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:26 Kaynak: AA


Son Dakika

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor
"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Baka Koca'dan vatandaşlara önemli çağrı: Tedbirde ısrarcı olalım         
20:47
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor         
20:33
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti         
20:31
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
20:21
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:57
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı         
19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik         
19:41
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı         
19:31
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi         
19:24
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı         
19:14
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi         
19:02
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun? Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?         
18:58
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı         
18:56
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı         
18:49
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı         
18:32
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak         
18:23
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı         
18:12
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var         
18:09
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı         
18:05
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
18:00
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu         
17:55
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti         
17:48
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim         
17:40
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır         
17:34
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı         
17:28
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:21
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik         
17:20
İBB Meclisi İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak         
17:20
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi         
17:18
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 20:50:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]