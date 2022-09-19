ZONGULDAK - Gaziler Günü törenle kutlandı

Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Cantaş, gazilik unvanının Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan en büyük miras olduğunu belirterek, "Sizler, şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğrunda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyoruz." dedi.

Törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri yer aldı.

Etkinlik kapsamında Güzel Sanatlar Galerisi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Cantaş, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ve protokol üyelerine sergiyi gezdirerek fotoğraflar hakkında bilgi verdi.