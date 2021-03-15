Sakarya, Düzce ve Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 419 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Sakarya, Düzce ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 419 kişiye para cezası uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın önlemleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, 8-13 Mart'ta 229, dün de 91 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit etti.

Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen toplam 320 kişiye 307 bin 850 lira idari ceza kesildi.

Düzce

Düzce'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ekiplerce denetimler yapıldı.

Dışarıda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 30 kişiye 94 bin 500 lira idari ceza verdi.

Bolu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye 48 bin 600 lira ceza uygulandı.

Ekipler ayrıca Kovid-19 denetimleri kapsamında maske takmayan ya da maske kullanım kurallarını ihlal eden 51 kişiye 45 bin 900, sosyal mesafeye uymayan 1 kişiye 457 lira idari ceza kesti.