Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta kısıtlamalara uymayan 604 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Sakarya, Zonguldak ve Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 604 kişiye para cezası kesildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki cadde ve sokaklarda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, 28-30 Aralık'ta 21.00-05.00 saatlerinde 74, 31 Aralık-3 Ocak'ta ise 223 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini belirledi.

Kısıtlamaya uymayan 297 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 597 bin 248 lira ceza kesildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince 31 Aralık-3 Ocak tarihlerinde kısıtlamayı ihlal eden 77 kişiye 215 bin 700 lira ceza uygulandı.

Zonguldak ve Düzce

Zonguldak ve Düzce'de de kısıtlamayı ihlal eden 230 kişiye para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Zonguldak'ın Kozlu, Kilimli, Devrek, Gökçebey, Çaycuma, Alaplı ve Ereğli ilçeleri ile merkezdeki sorumluluk sahalarında 23 Aralık-3 Ocak tarihlerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 118 kişiye 253 bin 34 lira ceza verildi.

Ayrıca 41 bin 726 kişi sorgulandı, hakkında yakalama kararı bulunan 92 kişi gözaltına alındı. 20 bin 765 aracı kontrol eden ekipler, yakalaması bulunan 26 aracı trafikten men etti.

Jandarma ekipleri, hastane, gıda, ilaç ve diğer konularda ihtiyacı olan 1464 vatandaşın da yardımına koştu.

Düzce'de de 3 günlük kısıtlamayı ihlal eden 112 kişiye 355 bin 950 lira para cezası uygulandı.