8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2021 17:01

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek ve kahve dağıtıldı.

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek ve kahve dağıtıldı.

Çeşitli birimlerde görev yapan kadın emniyet personelini ziyaret eden Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve eşi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Personele karanfil de veren Kaya, telsiz anonsuyla emniyet teşkilatına seslenerek, "Gerek aile ve gerek toplum yapımızın temel direği, doğumdan ölüme kadar her alanda varlıklarını hissettiğimiz fedakar, becerikli ve çalışkan kadın meslektaşlarımın ve teşkilat mensuplarımızın kıymetli eşlerinin kadınlar gününü tebrik ediyorum." dedi.

Düzce

Türk Kızılay ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadınlara karanfil, kahve ve maske dağıttı.

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi Kadın Gönüllüleri Başkanı Fatma Mat, AA muhabirine, kadınların karanfil gibi açması için 700 karanfil dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadınlara karanfil vererek bugünün anlamını belirtmek istediklerini belirten Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk ise "Kadına şiddet sadece Türkiye'de değil, dünyada var. Keşke olmasa. Bizler de kadınlarımız için bu özel günde onlara böyle bir jest yaptık." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise "Bir fincan kahve ile 40 yıl hatırımız olsun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" sloganıyla kadınlara karanfil, maske ve Türk kahvesi dağıttı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ve Genç Gönüllüler de Düzce Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlar ile basın sektöründe çalışan kadınları iş yerlerinde ziyaret ederek karanfil verdi.

Zonguldak

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Birleşik Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde Zonguldak'ta 1000 karanfil dağıtıldı.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Artık şiddetin olmadığı, kadınların şiddet nedeniyle ölmediği, huzur içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz." dedi.

Kocaeli

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce, İzmit ilçesinde yürüyüş yolu güzergahında kurulan stantta kadınlara gerbera çiçeği verildi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile bazı emniyet mensupları katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık         
21:32
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı         
17:50
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:51:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei