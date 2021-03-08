8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek ve kahve dağıtıldı.

Çeşitli birimlerde görev yapan kadın emniyet personelini ziyaret eden Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve eşi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Personele karanfil de veren Kaya, telsiz anonsuyla emniyet teşkilatına seslenerek, "Gerek aile ve gerek toplum yapımızın temel direği, doğumdan ölüme kadar her alanda varlıklarını hissettiğimiz fedakar, becerikli ve çalışkan kadın meslektaşlarımın ve teşkilat mensuplarımızın kıymetli eşlerinin kadınlar gününü tebrik ediyorum." dedi.

Düzce

Türk Kızılay ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadınlara karanfil, kahve ve maske dağıttı.

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi Kadın Gönüllüleri Başkanı Fatma Mat, AA muhabirine, kadınların karanfil gibi açması için 700 karanfil dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadınlara karanfil vererek bugünün anlamını belirtmek istediklerini belirten Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk ise "Kadına şiddet sadece Türkiye'de değil, dünyada var. Keşke olmasa. Bizler de kadınlarımız için bu özel günde onlara böyle bir jest yaptık." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise "Bir fincan kahve ile 40 yıl hatırımız olsun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" sloganıyla kadınlara karanfil, maske ve Türk kahvesi dağıttı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ve Genç Gönüllüler de Düzce Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlar ile basın sektöründe çalışan kadınları iş yerlerinde ziyaret ederek karanfil verdi.

Zonguldak

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Birleşik Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde Zonguldak'ta 1000 karanfil dağıtıldı.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Artık şiddetin olmadığı, kadınların şiddet nedeniyle ölmediği, huzur içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz." dedi.

Kocaeli

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce, İzmit ilçesinde yürüyüş yolu güzergahında kurulan stantta kadınlara gerbera çiçeği verildi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile bazı emniyet mensupları katıldı.