Sakarya Eğitime Destek Platformu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çevrimiçi düzenlenen Sakarya Eğitime Destek Platformu Toplantısı'na katılda.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yüce, nitelikli toplumlar için eğitimin öneminin yadsınamayacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim geleceği için gereken çalışmalara destek olmaya, gençlerin yanında yer almaya devam edeceklerini anlatan Yüce, "Her alanda kendini geliştiren, ilme, bilime, fene merak duyan gençlerimiz, milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak, ülkemizin yarınlarında en müstesna yerlerde olacaktır." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Arif Özsoy, İl Müftüsü Hasan Başiş, Eğitime Destek Platformu Sakarya İl Başkanı Yahya Bakır ve STK temsilcileri katıldı.