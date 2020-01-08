Sakarya ehliyetsiz sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya ehliyetsiz sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sakarya ehliyetsiz sürücü yaşamını yitirdi

6 saat önce

Ehliyetsiz sürücü yaşamını yitirdiSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Ehliyetsiz sürücü yaşamını yitirdi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada, ehliyeti olmayan Eray Sarıöz (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sabah saat 06.30 sıralarında, Karasu Denizköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eray Sarıöz idaresindeki 67 VA 287 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Eray Sarıöz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Ehliyeti olmayan Eray Sarıöz'ün cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya ehliyetsiz sürücü yaşamını yitirdi

Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
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