SAKARYA Elektrik kesilince mum ışığında inekleri sağıyorlar - Son Dakika

Elektrik kesilince mum ışığında inekleri sağıyorlar

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, yağışlar nedeniyle sık sık elektriklerin kesildiğini belirten çiftçiler, mum ışığında ineklerini sağmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kaynarca ilçesi Kulaklı Yenikışla Mahallesi'nde çiftçiler, yağmur yağışı nedeniyle elektriklerin sık sık kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Çiftçiler akşamları mum ışığında ineklerini sağdıklarını söyledi. Çiftçi Musa Kaçmaz elektrik kesintisi nedeniyle zorlandıklarını belirterek, 'Hayvan işinde ve sağım işinde çok sıkıntılar yaşıyoruz. İneğin memesini dezenfekte ediyorum daha sonra süt sağım makinesini takıyorum bir bakıyorum ki elektrikler yok. Zaman geliyor tarladan geç geliyorum havada kararmış oluyor, mum ışığında inekleri sağdığım zamanlar oluyor.' dedi.

Çiftçilik yapan Nazmi Pala ise, 'Akşamları mum ışığında inek sağıyorum. Sabaha kadar elektrikler olmuyor. Her yağmur yağdığında elektriklerimiz gidiyor. Son 2 aydır daha sık kesilmeye başladı, yetkililerden buna bir çözüm istiyoruz.' diye konuştu