Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki Yasa Dışı Dinleme Davası

Eski Sakarya
emniyet müdürleri Mustafa Aktaş
ve Ali Bilkay
'ın da aralarında bulunduğu, biri tutuklu, 2'si firari 10 emniyet mensubunun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
İki celse arasında gelen evrakları zapta geçiren mahkeme heyetinin müşteki sıfatıyla duruşmaya davet ettiği Ebubekir Temur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılarak, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.
Müşteki 2008-2011 yılları arasında Sakarya Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Nurgül Ada, kendisinin bir yıl süreyle "organize suç örgütü kurmak" iddiasıyla polis başmüfettişliği görevi sırasında da istihbarat şube müdürlüğü personeli ve sanık Mustafa Aktaş tarafından dinlenildiği öne sürdü.
Bunun yasa dışı bir dinleme olduğunu ifade eden Ada, dinleme talimatı verenden, dinleyenden, dinleme talebini kabul eden mahkeme ve savcılardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Müşteki Ferizli
Belediye Başkanı Ahmet Soğuk
, kendisinin Ergenekon soruşturması kapsamında dinlenildiğini belirterek, şahsi bilgilerinin el altından kamuoyuna sızdırıldığını, görev yaptığı ilçede hem siyasi hem de sosyal olarak zor durumda bırakılmak istendiğini aktardı.
Soğuk, kendisini dinleyen ve dinleme talimatını veren herkesten şikayetçi olduğunu kaydetti.
Diğer müştekiler polis memurları İbrahim Çilata, Hidayet Küçük, Ayhan Başdemir ve Murat Bilgiç
de dinlenildiklerini ifade ederek, bu işin sorumlularından şikayetçi olduklarını dile getirdi.
Mahkemeye Mardin
'den SEGBİS ile bağlanan tanık Z.B. de sanıklardan bir kısmıyla Erenler
ilçesindeki bir evde örgüt sohbetlerine katıldıklarını, burada risale okunduğunu, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarının dini sohbet olarak dinletildiğini iletti.
Müştekilerin, sanıklar hakkındaki şikayetlerinde vazgeçmeyerek kamu davasına müdahil olma talepleri mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.
Sanık müdafilerinin, adli kontrol tedbirlerinin değiştirilmesi ile tutuklu sanığın tahliyesine ilişkin talepleri alan mahkeme heyeti, taleplerin reddine karar verdi.
Heyet, müdahillerin dosyayı incelemesi ve eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 29 Mart'a erteledi.
İddianameden
Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça
'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
Özel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.
İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl ikişer aydan 34 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.