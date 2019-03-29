Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki Yasa Dışı Dinleme Davası

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, biri tutuklu, 2'si firari 10 eski emniyet mensubunun yargılandığı davaya devam edildi.

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, biri tutuklu, 2'si firari 10 eski emniyet mensubunun yargılandığı davaya devam edildi.



Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı.



İki celse arasında gelen evrakın zapta geçirilmesinin ardından tanık S.G. dinlenildi.



Tanık S.G, ifadesinde, 2012 Haziran'dan 2018 Temmuz'a kadar Sakarya'da polis memuru olarak çalıştığını belirterek, "Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur, kabul ederim. İfademde sanık A.A'nın örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini zannettiğimi söylemiştim ama tutanaklara 'biliyorum' olarak geçmiş, bunun düzeltilmesini talep ediyorum. A.A. ve diğer sanıkların bir örgütsel faaliyetlerini gördüğümü söyleyemem." diye konuştu.



Söz verilen sanıklar, gizli tanık "Garson"dan ele geçen SD kartta yer alan kendileri ile ilgili hususları kabul etmediklerini belirterek, tanığın mahkemede dinlenilmesini istedi.



Sanık avukatları da gizli tanık "Garson"un dinlenilmesi ve tutuklu sanık A.A. için tahliye talebinde bulundu.



Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesini ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.



Tutuklu sanığın bu halinin devamına, gizli tanık "Garson"un dinlenilmesi talebinin daha sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 14 Haziran'a erteledi.



İddianameden



Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.



İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl ikişer aydan 34 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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