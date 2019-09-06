Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, biri tutuklu 2'si firari 10 eski emniyet mensubunun yargılandığı davaya devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.A. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklulukta geçirdiği süre ve kovuşturmanın geldiği aşama göz önüne alınarak sanık A.A'nın adli kontrol şartıyla tahliyesini, eksik belgelerin tamamlanmasını ve 2 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Sanık A.A, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı da cumhuriyet savcısının tahliyeye yönelik mütalaaya katıldıklarını ifade ederek, müvekkilinin tahliyesi talebinde bulundu.

Taraf avukatları da dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.A'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, firari 2 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

İddianameden

Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.