Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerle firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dava dosyası hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine dosyanın mahkemeye geldiği ve birleştirildiği zapta geçirildi.

Duruşmada şikayetçi olarak dinlenen E.D, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) ihbarda bulunduğunu ve mağduriyetini anlattığını söyledi.

CİMER'deki ihbarında yazdığı hususların doğru olduğunu belirten E.D, "Sanıklardan Ali Bilkay'ı ve Murat Akça'yı tanıyorum. Diğer sanıkları da emniyette gözaltına alındığım sırada simaen tanıyorum. Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Şikayetçiyim, davaya katılma talebinde bulunuyorum." dedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik belgelerin tamamlanmasını ve 3 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.



Söz verilen sanıklardan G.A, 2013 yılında Sakarya'da göreve başladığını dile getirerek, "Gözaltına alındığı sırada bizleri gördüğünü beyan eden E.D'nin benimle ilgili ifadesini kabul etmiyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Z.K. de 2010 yılında Sakarya'dan ayrıldığını ifade ederek, E.D'nin gözaltına alındığı sırada Sakarya'da olmadığını kaydetti.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin adli imza şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Müşteki avukatları da dosyadaki eksik hususların tamamlanması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.

İddianameden

Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan, firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine mahkeme dosyasıyla birleştirilmişti.