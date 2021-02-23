Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasına devam edildi - Son Dakika

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasına devam edildi

23.02.2021 17:23
Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasına devam edildi, System.String[]

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yargılanması sürüyor.

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yargılanması sürüyor.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından mahkeme heyeti, iki tanığın ifadesine başvurdu.

Tanık U.N, sanıklardan G.A'yı tanıdığını belirterek, "2008-2010 yıllarında Kars'ta sanıkla aynı şubede çalıştık. Bahsettiğim yıllarda benimle sohbet toplantılarına katılıyordu. Bu toplantılar kimin evi müsaitse orada oluyordu. G.A'nın evinde de yapıldığını hatırlıyorum. Toplantılarda himmet ve bağış istenildiğine şahit olmadım. Anlattığım husus dışında sanığın örgüt faaliyeti sayılabilecek bir durumunu görmedim." ifadesini kullandı.

Tanık D.A. da sanıklardan M.I'yı tanığını dile getirerek, "2006-2007 yıllarında Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencisiyken tanıştık. O zaman aynı üniversitede o da öğrenciydi, aynı evde kalıyorduk. Çok az olarak ifade edebileceğim şekilde sohbet toplantıları oluyordu. 7-8 ay sonra ayrıldım. Sanık o tarihlerde bölge talebe mesulüydü." diye konuştu.

Tanık ifadelerinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık eski emniyet müdürü Ali Bilkay hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan kurulan hükmün akıbetinin sorulmasını, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını ve firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Söz verilen Sanık G.A, tanığın ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Kendisiyle şubede farklı birimlerde çalışıyorduk. Onun iddia ettiği gibi 2008 değil, 2009 Ocak ayında Kars'a atandım ve ilk çevik kuvvette göreve başladım, daha sonra istihbarata geçtim." dedi.

Sanık M.I. da tanığın beyanlarını kabul etmediğini dile getirerek, tanığı ismen de simaen de tanımadığını, iddialarla ilgili araştırma yapıp mahkemeye sunacağını kaydetti.

Söz alan sanık avukatları tanık ifadelerindeki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, dosyadaki eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

Firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, 3 sanık için İl Emniyet Müdürlüğünden istenen "ByLock" tespit ve değerlendirme tutanağı ile içeriklerin gelmesinin beklenmesine, eski emniyet müdürü Bilkay hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan kurulan hükmün akıbetinin sorulmasına karar veren heyet, duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

İddianameden

Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan, firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.

Mustafa Aktaş, Ali Bilkay, Sakarya, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasına devam edildi - Son Dakika


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