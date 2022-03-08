Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası sürüyor - Son Dakika
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Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası sürüyor

08.03.2022 15:50
Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası sürüyor

Eski Sakarya Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eski Sakarya Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında bazı avukatların gönderdiği mazeret dilekçeleri ile gelen diğer belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını isteyen cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Söz alan sanık ve avukatları da dosyadaki eksik hususların giderilmesini istedi.

Firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, 3 sanık için İl Emniyet Müdürlüğünden istenen "ByLock" tespit ve değerlendirme tutanağı ile içeriklerin gelmesinin beklenmesine, bazı avukatların mazeret dilekçelerinin kabulüne karar veren heyet, duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.

İddianameden

Sakarya'da aralarında eski İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan, firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.

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Mustafa Aktaş, Cumhuriyet, Ali Bilkay, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası sürüyor - Son Dakika


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