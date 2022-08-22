İl Emniyet Müdürü Kaya, şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı mezarı başında ziyaret etti - Son Dakika
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İl Emniyet Müdürü Kaya, şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı mezarı başında ziyaret etti

22.08.2022 09:16
İl Emniyet Müdürü Kaya, şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı mezarı başında ziyaret etti

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Fatih Kaya, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı mezarı başında ziyaret etti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Fatih Kaya, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı mezarı başında ziyaret etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, emniyet mensuplarına veda etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde gerçekleştirilen veda programına, Sakarya Emniyetindeki İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, çeşitli şubelerde görevli emniyet mensupları katıldı.

Kaya, personeliyle vedalaştıktan sonra şehit Ali Gaffar Okkan'ın Hendek ilçesindeki mezarına gitti.

Okkan'ın mezarı başında dua okuyan ve kabrine karanfiller bırakan Kaya, Diyarbakır'a doğru yola çıktı.

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Kaynak: AA

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İl Emniyet Müdürü Kaya, şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı mezarı başında ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl Emniyet Müdürü Kaya, şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı mezarı başında ziyaret etti - Son Dakika
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