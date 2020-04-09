Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi - Son Dakika

Kaldırımlara işlenen uyarı levhalarını da inceleyen Kaya, Kovid-19'a karşı yürütülen mücadeleyi vatandaşlarla birlikte kazanacaklarını belirterek, "Tedbirlere uyan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan Sakaryalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Şehir merkezindeki esnafı ziyaret eden Kaya, salgın riskinin azaltılması için sosyal mesafeye uyulması çağrısında bulundu.

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