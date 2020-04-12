Sakarya Emniyet Müdürü, karantinadaki polislerle görüştü - Son Dakika

SAKARYA Emniyet Müdürü Fatih Kaya, koronavirüs şüphesiyle yurtta karantina altına alınan polis memurlarıyla cep telefonu üzerinden görüntülü olarak görüşerek, moral verdi.

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan polis memurları ile telefonda görüntülü görüştü. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Sakarya Öğrenci Yurdu'nda karantina altında olan polis memurlarını tek tek telefonla arayarak görüntülü görüşme yapan Fatih Kaya, "Sizler Allah'ın izniyle her türlü mücadelenin üstesinden gelecek güçtesiniz. İnşallah en kısa zamanda sizleri tekrar aramızda göreceğiz" dedi.