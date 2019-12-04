Sakarya Emniyeti'nden özel öğrencilere oyun odası

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, özel öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için bir okulda oyun ve dinlenme odası yaptırdı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Serdivan ilçesindeki Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrencilerin oynayabilecekleri, dinlenebilecekleri ve içinde oyuncak, armut koltuk, dinlenme, oyun ve mutfak alanının bulunduğu odanın açılışı ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve eşi Meliha Kaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlhan Yıldırım, okul müdürü Metehan Serbest, öğretmen, öğrenci ve veliler ile emniyet mensupları katıldı.

Fatih Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçkin çocukların topluma kazandırılmaları için aile ve öğretmenlere büyük görev düştüğünü söyledi.

Toplum ve emniyet teşkilatı olarak aile ve öğretmenlere bir nebze yardımcı olabilmek adına çeşitli gayretlerinin bulunduğunu belirten Kaya, "Bunların yanında destek olduğumuzu bildirmek üzere bugün buraya geldik. Arkadaşlarımızın da gayretleriyle bu odayı onlara hediye ettik. Toplumun bu konuda bilinçli olmaları lazım. Her şeyden önce engelli çocuklarımız da bir insan, duyguları var. Onları toplum olarak dışlamadan, işlerini kolaylaştırarak insan olma duygusunu ve hazzını tattırmalıyız." diye konuştu.

Kaya, her zor sınavın mükafatının büyük olduğunu dile getirerek, "İnşallah Allah onları bu dünyada yaptıkları özverinin karşılığı olarak cennetine alır. Bildiğimiz üzere cennet anaların ayağının altında. Bu okuldaki faaliyetlerde de bu sözün ne kadar anlamlı ve kutsal olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bütün aileler kendilerini bu özel çocuklarına adamış durumdalar. Her sağlam birey bir engelli adayı. Bu bilinçle toplum olarak özelinde teşkilatımız olarak bütün engellilerimizin ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyoruz. Toplumda bu duyarlılığın, bilincin, gayretin, fedakarlığın ve engellilerinin engelinin kaldırılmasına yönelik çabaların artmasını diliyoruz." dedi.