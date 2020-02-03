Sakarya Emniyeti'nin ocak ayı raporu: 173 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya Emniyeti'nin ocak ayı raporu: 173 tutuklama - Son Dakika

Sakarya Emniyeti'nin ocak ayı raporu: 173 tutuklama

6 saat önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ocak ayında yaptıkları operasyon ve uygulamalarda gözaltına aldığı bin 337 şahıstan 173'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyeti'nin ocak ayı raporu: 173 tutuklama, System.String[]

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ocak ayında yaptıkları operasyon ve uygulamalarda gözaltına aldığı bin 337 şahıstan 173'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlar ve yaptık çalışmalarda bin 337 şahıs yakaladı. Yakalanan şahıslardan 173'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, Ocak ayı içerisinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 'ŞOK' uygulamalarda 29 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet kurusıkı tabanca, 307 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 11 otomobil ile 29 motosiklet-bisiklet ve ekobis ele geçirildi.


Fuhuşla Mücadele kapsamında Ocak ayı içerisinde yapılan operasyonlarda ise 17 şahsa işlem yapılarak 13 bin 549 TL idari yaptırım uygulanırken, fuhuş yapılan 5 ikamet mühürlendi. Düzensiz Göçmenle Mücadele kapsamında farklı uyruklarda 28 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde 'Kayıp' olarak aranan 26 Çocuk bulunarak ailelerine teslim edildiği de belirtildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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