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Sakarya emniyeti yaka kamerası desteğiyle daha güvenli hizmet verecek - Son Dakika

Sakarya emniyeti yaka kamerası desteğiyle daha güvenli hizmet verecek

30.01.2022 11:02
Sakarya emniyeti yaka kamerası desteğiyle daha güvenli hizmet verecek

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından kentte asayiş ve huzurun sağlanması için fedakarca görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü personeline yaka kamerası desteği sağlandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından kentte asayiş ve huzurun sağlanması için fedakarca görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü personeline yaka kamerası desteği sağlandı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar, üyeler Doğan Çatalbaş, Hüseyin Ür ve Hayrettin Kovacıoğlu ev sahipliğinde hizmet binasında gerçekleştirilen teslim etkinliğine, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile yardımcısı, ilçe emniyet müdürleri, şube müdürleri ve asayiş ekipleri katıldı.

Yaka kameralarının gece-gündüz görüşü, darbelere dayanıklı yapısı, hafıza kapasitesi yüksekliği, yüksek çekim kalitesi özellikleriyle teşkilat görevlilerine kolaylık sağlaması amaçlanıyor.

Altuğ, etkinlikte yaptığı konuşmada, emniyetin ihtiyacını karşılamanın şehre hizmet olduğunu belirterek, "Sakarya, bir huzur coğrafyasıdır. Bu huzur şehirde hakim ve en büyük avantajımız da beşeri sermayemizdir. Şehrimizdeki huzur ve asayişin devamlılığı, imaj olarak ulusal anlamda da yansıması çok önemli. Bu konuda hepimize sorumluluk düşmekte. İlimizi hak ettiği gibi tanıtmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Yaka kameralarıyla daha şeffaf ve güvenli hizmet vereceğiz"

Kaya da SATSO'nun sadece sanayi ve ticaretle uğraşan değil, şehrin her alanında kendini gösteren, güzel ve önemli işler yapan kuruluş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman bizlere verdikleri destek ve katkılardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Toplumun can ve mal güvenliği yoksa özgürlüğünün de bir kıymeti yoktur. Özgürlüğün ve güvenliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sakarya'nın bir huzur adası olması için gece gündüz gayret sarf ediyoruz. Bugüne baktığımızda şehrimiz çok güvenli şehir. Teşkilat olarak bu şehre layık hizmeti vermek adına teknolojiyi hizmetlerimizde en üst düzeyde kullanmayı amaçlıyoruz. Biz şeffaf, aynı zamanda halkın menfaatini, güvenliğini koruyan bir teşkilatız. Yaka kameralarıyla daha şeffaf ve güvenli hizmet vereceğiz."

Etkinliğin sonunda Başkan Altuğ tarafından teşkilat görevlilerine "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı" kitabı da hediye edildi.

Sakarya emniyeti yaka kamerası desteğiyle daha güvenli hizmet verecek
Sakarya emniyeti yaka kamerası desteğiyle daha güvenli hizmet verecek
Sakarya emniyeti yaka kamerası desteğiyle daha güvenli hizmet verecek
Sakarya emniyeti yaka kamerası desteğiyle daha güvenli hizmet verecek

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya emniyeti yaka kamerası desteğiyle daha güvenli hizmet verecek - Son Dakika


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