Sakarya emniyetinden özel öğrencilere sürpriz ziyaret - Son Dakika

Sakarya'da eğitim gören özel öğrenciler, emniyet ekiplerinin sürpriz ziyaretiyle mutluluk yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri ile trafik ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Serdivan Nilüfer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nu ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde bahçeye çıkan öğrenciler, konvoy halinde okula giren ekipleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Polislere sarılarak sıcak karşılama gerçekleştiren öğrenciler, ekip araçlarına binerek keyifli vakit geçirdi.