Sakarya Engelliler Birlik Federasyonundan BBP Sakarya Kadın Kollarına ziyaret - Son Dakika
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Sakarya Engelliler Birlik Federasyonundan BBP Sakarya Kadın Kollarına ziyaret

12.03.2022 19:56
Sakarya Engelliler Birlik Federasyonundan BBP Sakarya Kadın Kollarına ziyaret

Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Vekili İbrahim İşçi ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) Sakarya Kadın Kolları Başkanı Sevda Dadaş'ı makamında ziyaret etti.

Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Vekili İbrahim İşçi ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) Sakarya Kadın Kolları Başkanı Sevda Dadaş'ı makamında ziyaret etti.

İşçi, burada yaptığı konuşmada, kadının elinin değdiği işte başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

BBP Kadın Kollarının verdiği birliktelik mesajına dikkati çeken İşçi, "Engelli insanların karşılaştığı sorunlar sadece kendilerinin değil, başta ailesi olmak üzere toplumun, ayrıca her bireyin potansiyel bir engelli adayı olmasından dolayı tüm insanların ortak sorunudur. Engellilik, tüm kesimleri ilgilendiren, duyarlı olmayı gerektiren ve çok yönlü ele alınması gereken toplumsal bir sorundur. Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur." diye konuştu.

Dadaş da İşçi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesinin medeni toplum anlayışının bir parçası olduğuna işaret eden Dadaş, "Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemelidir. İmkanlar dahilinde engelli kardeşlerimizin yaşamlarını daha da kolaylaştırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ziyarette İşçi'ye, Federasyon Genel Sekreteri Zehra Toy, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yalçın da eşlik etti.

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Büyük Birlik Partisi, Sakarya, Engelli, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Engelliler Birlik Federasyonundan BBP Sakarya Kadın Kollarına ziyaret - Son Dakika


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