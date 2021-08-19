Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği aşure dağıttı - Son Dakika

Muharrem ayının, kurtuluş ayı oldu gibi bu ayda unutulmaz acıların da yaşandığını anımsatan Dik, "Hayırsever iş insanlarımızın katkısıyla 850 kişiye aşure ikramında bulunduk." dedi.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik, Muharrem ayı nedeniyle düzenledikleri etkinlikte 850 kişiye aşure ikram etti.

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