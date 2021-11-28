Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğinin yeni başkanı Aslı Çam oldu - Son Dakika

Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik'in yerine yönetim kurulu üyesi Aslı Çam getirildi.

Çam, yaptığı açıklamada, derneklerinin kentteki tüm engellileri bir çatı altında toplamayı, tasada, kıvançta, sevinçte, kısaca hayatın her alanında yardımlaşma ve dayanışmayı amaçladığını vurguladı.

Üyelere ihtiyaç duydukları anlarda yardımcı olmak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini aktaran Çam, "Sizler destek oldukça gücümüz, kuvvetimiz ve direncimiz daha da kuvvetlenecektir. Birlik ve beraberliğimizin bundan sonra da devam etmesi temennisiyle göreve seçilmemden dolayı yönetim kurulumuza ve sizlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.