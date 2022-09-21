SESOB Başkanı Alişan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'a ziyaret - Son Dakika
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SESOB Başkanı Alişan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'a ziyaret

21.09.2022 15:00
SESOB Başkanı Alişan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'a ziyaret

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yavuz, Alişan ile her zaman iletişim içinde olduklarını, esnaf ve sanatkarlarla ilgili bir konu olduğunda rahatlıkla istişare edebildiklerini kaydetti.

Sakarya esnafının şehir ekonomisinde çok büyük rolü olduğunu vurgulayan Yavuz, "Hasan Alişan Başkanımız, her daim esnafımızın sorunlarıyla ilgilenmektedir. Kendisi yönetim kuruluyla beraber esnaf için gece gündüz çalışmalarına devam etmektedir. Esnafın nerede bir derdi var, nerede başı sıkışmış bir esnaf varsa, Başkanımızı orada görüyoruz. Bu gayretinden dolayı Hasan Alişan Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepimiz el birliğiyle esnafımızın kazancının artması için çalışmalarımızı yürütüyoruz çünkü esnaf olmazsa üretim, ticaret olmaz. Dolayısıyla esnafımızın güçlenmesi bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde dünyanın büyük sınavdan geçtiğine işaret eden Yavuz, "Üretim ve tedarik zincirinin durduğu, ülkelerin kendi içine kapandığı o günlerde bile Sakarya'mız üretmeye devam etti ve esnafımız ekonomi açısından kilit rol oynadı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devreye aldığımız yüksek miktarda kredi ve hibe destekleriyle esnafımızı mağdur etmemek ve dünya genelinde oluşan bu kriz sürecini ülkemizin en iyi şekilde atlatmasını sağlamak için var gücümüzle çalıştık." diye konuştu.

Yavuz, SESOB Başkanı Alişan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Hasan Alişan, Sakarya, Alişan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SESOB Başkanı Alişan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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