Sakarya esnafından Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, esnafın katkılarıyla toplanan yardımları Elazığ'daki deprem bölgesine ulaştırdı.

Kentteki bakkal, ayakkabıcı ve mobilyacı esnafının da katkılarıyla toplanan kuru gıda, ayakkabı, ısıtıcı ve battaniyeler minibüse yüklenerek, Oda Başkanı Ahmet Akdardağan ve yönetim kurulu üyesi Yakup Berber nezaretinde bölgeye gönderildi.

Sakarya'dan gönderilen yardımları Elazığ Bakkallar Odası Başkanı Cebrail Top teslim aldı.

Elazığ'da bir araya gelen bakkal odalarının başkan ve yöneticileri ayrıca çadır ve konteyner kentleri gezerek depremzedelerin acısını paylaştı.

Akdardağan, yaptığı açıklamada, depremi yaşayan Sakarya esnafının Elazığ'daki acıyı paylaştığını belirterek, "Odamız tarafından 'Acımız Acımızdır' sloganıyla başlattığımız kampanya kısa sürede amacına ulaşmıştır. Depremin acısını en şiddetli şekilde yaşan Sakaryalılar olarak, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik ve yardımları kardeşlerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katkıda bulunan şehrimiz bakkal, ayakkabıcı ve mobilyacı esnaflarına teşekkür ediyoruz. Mübarek üç aylara girdiğimiz bu günlerde Allah yapılan tüm hayırları kabul etsin." diye konuştu.

Akdardağan ayrıca yüreğimizi yakan İdlib bölgesinde meydana gelen alçak saldırıyı kınadıklarını ifade ederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kaderli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Allah, yaralı askerlerimize de şifa versin. Ülkemizin birliğine kasteden bu saldırılara milletçe bir olarak cevap vermeye, şanlı ordumuzun ve kahraman Mehmetçiklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.