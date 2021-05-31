Sakarya Et Kombinası - Kombinalarımız - Et ve Süt Kurumu - Son Dakika

Sakarya Et Kombinası - Kombinalarımız - Et ve Süt Kurumu
31.05.2021 20:19
Sakarya Et Kombinası - KombinalarımızBilecik, Balıkesir, Bolu, Bursa, Düzce, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak bölgelerini kapsamaktadır.
Sakarya Et Kombinası - KombinalarımızBilecik, Balıkesir, Bolu, Bursa, Düzce, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak bölgelerini kapsamaktadır.
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