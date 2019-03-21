Sakarya Fabrikada Plastik Yıkama Havuzuna Düşen İşçi Öldü
1 saat önce
Fabrikada plastik yıkama havuzuna düşen işçi öldüSakarya'nın Hendek ilçesinde plastik granül üretimi yapan geri dönüşüm fabrikasında plastik yıkama havuzuna düşen Mustafa Korkmaz (52) makinenin çarklarına sıkışarak öldü.
Fabrikada plastik yıkama havuzuna düşen işçi öldü Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde plastik granül üretimi yapan geri dönüşüm fabrikasında plastik yıkama havuzuna düşen Mustafa Korkmaz
(52) makinenin çarklarına sıkışarak öldü.
Olay öğle saatlerinde, Yeni Mahalle
'de plastik granül üretimi yapan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Yıkama hattında işçi olarak çalışan Mustafa Korkmaz, dengesini kaybetmesi sonucu plastik yıkama havuzu içine düştü. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları incelemede, yıkama makinesinin içinde bulunan çarklara sıkışan işçinin feci şekilde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Mustafa Korkmaz'ın ölüm haberini alarak fabrikaya gelen yakınları sinir krizi geçirirken, mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Korkmaz'ın cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından Hendek İlçe Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:26 Kaynak: DHA
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