Son Dakika Haberleri: SAKARYA Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılar
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SAKARYA Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılar

29 dakika önce

Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılarSakarya il Emniyet Müdürlüğü, internet siteleri aracılığıyla 'fuhuş' pazarlığı yaptıkları 40 ilde yaşayan 104 kişiyi, 40 bin TL dolandıran 4 kişi, Denizli'de yakaladı.

Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılar

Sakarya il Emniyet Müdürlüğü, internet siteleri aracılığıyla 'fuhuş' pazarlığı yaptıkları 40 ilde yaşayan 104 kişiyi, 40 bin TL dolandıran 4 kişi, Denizli'de yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 40 ilde yaşayan 104 kişiyi, internet üzerinden 'fuhuş' pazarlığı yapıp, 40 bin TL dolandıran şüphelilerin peşine düştü. Verdikleri hesap numaralarına mağdurları kandırarak para gönderten şüphelilerin, 1 ay süren takip sonunda Denizli'de yaşayan K.A. (24), M.M.A. (33), M.Ö. (49) ve E.Ö. (42) olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:26 Kaynak: DHA
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