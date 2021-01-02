Sakarya "Gabak" markasıyla tanıtılacak - Son Dakika

Sakarya "Gabak" markasıyla tanıtılacak

02.01.2021 11:07
Sakarya

Türkiye'de kabak denilince akla gelen şehirlerin başında yer alan Sakarya, tescili alınan "Gabak" markasıyla tanıtılacak.

Türkiye'de kabak denilince akla gelen şehirlerin başında yer alan Sakarya, tescili alınan "Gabak" markasıyla tanıtılacak.

Kent merkezinde kurulan otağda yerli kültürün tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürüten Sakarya Yerel Kültür Derneğinin, kentin kültür ve turizm alanları başta olmak üzere öne çıkan tarım ürünlerinin tanıtımı için üretmeyi planladığı küçük obje ve materyallerde kullanmak üzere başvuru yaptığı "Gabak" markası tescil edildi.

Dernek, "Gabak" markasıyla üretilecek ürünlerle şehrin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Manav kültürünü kayıt altına aldılar

Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık, AA muhabirine, 2002'de kurulan derneğin Sakarya'nın tanıtımı ve yaklaşık bin yıldan beri mevcut olan manav kültürünün kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Ayrıca, Türk dünyasıyla ilişkiler kurarak çeşitli faaliyetler yürüttüklerini dile getiren Kırık, "Dernek otağda faaliyet gösteriyor. Birçok etkinliğimiz var ancak pandemi nedeniyle faaliyetlerimiz kısıtlı. Daha çok sosyal medya üzerinden çalışmalarımız sürüyor. Normal zamanda etkinlikleri, kültürel faaliyetleri, toplantıları, bayramlaşmaları bu otağda gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kırık, 2 yıl önce Sakarya'daki manav kültürünün tarihi, mutfağı, şiveleri ve kelimelerinin yer aldığı 4 kitabın basımını gerçekleştirdiklerini belirterek, bu çalışmanın gelecek nesillere bırakılabilecek güzel bir miras olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Bunların yanı sıra Sakaryaspor'a destek vermek için de çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kırık, şöyle devam etti:

"Derneğimiz kurulduğu günden beri Sakarya ve kent kültürünün tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Kenti tanıtan birçok kültür çalışması var. Biz de şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bazı objeler yapmak istiyoruz. Bunları da şehrin tanıtımı için kullanmak istiyoruz. Bu sebeple yaklaşık bir yıl önce marka tescili için başvuru yaptık. 'Gabak' markasını tescil ettirdik. Sakarya'nın yerlisi olan herkes kabağa 'gabak' der. Marka tescili önemliydi. Tescil de elimize ulaştı. İnşallah bundan sonra şehrin tanıtımı için objeler ve ürünler üreterek hem Sakarya'nın tanıtımına hem de şehrin kültürel faaliyetlerine katkı sağlamış olacağız."

Ürünler Gabak markasıyla piyasaya sunulacak

Kırık, marka tescilinin, isim bulmakla başlayan bir süreç olduğunu, yönetim kurulundaki üyelerle istişare ederek "Gabak" adında karar kıldıklarını dile getirerek, bu kelimenin akılda kalıcı olması ve kolay söylenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

İsmi bulduktan sonra tescil sürecini başlattıklarını ve bu sürecin bir yıl sürdüğünü anlatan Kırık, tüm süreçleri tamamladıklarını ve Türk Patent ve Marka Kurumundan Marka Tescil Belgesi'ni aldıklarını söyledi.

Kırık, Sakarya Yerel Kültür Derneği bünyesinde kadın kolları başta olmak üzere bazı ürünler üretmek istediklerini belirterek, "Belki kabağın küçük objelerini, Sakarya'nın belli kültürel binalarının veya turizmle ilgili alanlarının küçük objeleri, evlerde süslerde kullanılabilecek şekilde küçük materyaller yapmak istiyoruz. Bu materyallerin hepsine verilmek üzere 'Gabak' markasının tescilini yaptırdık. Bunu kullanmak istiyoruz. Yani bu ürünlerin hepsinin markası 'Gabak' olacak." dedi.

Türkiye, Sakarya, Manav, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya 'Gabak' markasıyla tanıtılacak - Son Dakika Ekonomi


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