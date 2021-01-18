Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar tamamlandı
18.01.2021 12:17
Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar 77 günün ardından tamamlandı.
Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar 77 günün ardından tamamlandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda 3 bin 920 metre derinliğe kadar sondaj yaptı.
Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalar 77 günde başarıyla tamamlandı.
Fatih sondaj gemisi, 2 Kasım 2020'de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım'da başlamıştı.
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