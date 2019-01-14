Son Dakika Haberleri: Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Matur, Miniklere Gazeteciliği Anlattı

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Matur, Miniklere Gazeteciliği Anlattı

1 saat önce

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, anaokulu öğrencilerine gazetecilik mesleğini anlattı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Matur, Miniklere Gazeteciliği Anlattı, System.String[]
Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, anaokulu öğrencilerine gazetecilik mesleğini anlattı.

Bir anaokulun öğrencileriyle bir araya gelen Matur, gazetecilik mesleğinin zor ancak bir o kadar keyifli olduğunu söyledi.

"Tekrar dünyaya gelsem yeniden seçeceğim bir meslek." diyen Matur, "Gazeteciler, çevrenizde olan olayları habere dönüştürerek gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda, dergilerde ve internette sizlere duyururlar." diye konuştu.

Öğrencilerin gazetelerin nasıl yayına hazırlandığıyla ilgili soruları da cevaplandıran Matur, öğrencilere Sakarya'nın yerel gazetelerini dağıttı, haber, köşe yazısı, ilan gibi gazete içerikleri hakkında da bilgi verdi.

Matur, daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:04 Kaynak: AA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sakarya, Güncel
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