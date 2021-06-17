Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'nde Sezai Matur güven tazeledi - Son Dakika

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) olağan genel kurulunda Sezai Matur, yeniden başkanlığa seçildi.

SGC'den yapılan açıklamaya göre, dernek merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından divan kurulunun seçimiyle başladı.

Cemiyet Başkanı Sezai Matur, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gazetecilerin çok zor şartlar altında görev yaptığını belirtti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden gazetecilerin olduğuna işaret eden Matur, "Sakarya'da da virüse yakalanan çok arkadaşımız oldu ama kaybımız olmadı. Bu süreçte Kovid-19'dan olmasa da hepimizin çok sevdiği bir kardeşimizi kaybettik; Murat Solmaz'ı... Birkaç ay önce bir başka arkadaşımız, sevgili İrfan Nişancık'ı kaybettik. Arkadaşlarımızı sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Matur, genel kurulda yapılan oylamayla yeniden başkanlığa getirildi.

Faaliyet, hesap ve denetim raporları ile tahmini bütçenin okunarak oylandığı genel kurulda, SGC'ye ait arsa üzerinde kat karşılığı bina yapılması için yönetim kuruluna yetki verildi.