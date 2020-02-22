SAKARYA 'Geber' diye bağırdığı hayvana sopayla vurduğu anlar kamerada - Son Dakika
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SAKARYA 'Geber' diye bağırdığı hayvana sopayla vurduğu anlar kamerada

6 saat önce

'Geber' diye bağırdığı hayvana sopayla vurduğu anlar kameradaSAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde oturan Remzi A., yere yatırdığı büyükbaşa 'geber' diye bağırarak sopayla ardı ardına vurdu.

SAKARYA 'Geber' diye bağırdığı hayvana sopayla vurduğu anlar kamerada, System.String[]

'Geber' diye bağırdığı hayvana sopayla vurduğu anlar kamerada

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde oturan Remzi A., yere yatırdığı büyükbaşa 'geber' diye bağırarak sopayla ardı ardına vurdu. O anlar ise Remzi A.'nın yanında çalışan kişi tarafından görüntülendi.Karapürçek ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Remzi A., ahırın dışına çıkardığı bir büyükbaşı önce yere yatırdı ardından da sopayla vurdu. Remzi A. elindeki sopayla 'geber' diye bağırıp, küfürler ederek hayvana vurmaya devam etti. Remzi A. bu sırada eşiyle de tartışarak, eşine de küfretti. Yaşanan bu anlar Remzi A.?nın yanında çalışan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Remzi A., daha sonra hayvanı keserek, etlerini sattı.


Karapürçek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
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