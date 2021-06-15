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SAKARYA GEBZE-DARICA METRO HATTI 2023 YILINDA HİZMETE GİRECEK - Son Dakika

SAKARYA GEBZE-DARICA METRO HATTI 2023 YILINDA HİZMETE GİRECEK

15.06.2021 00:53

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Milli Elektrikli Tren setinin prototip üretimini ve fabrika testlerinin gerçekleştirilmesini takiben, yol testlerine başlandı. Bundan sonra da akredite kuruluş kontrolündeki seyir emniyet ve konfor testlerine geçilecek. ve trenimizi bu yıl içerisinde milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

'DEMİRYOLU REFORMUMUZA LİDERLİK EDİYOR'

Milli Elektrikli Tren setinin bu yılın son çeyreğinde seri üretimine başlamayı hedeflediklerini belirten Karaismailoğlu, "TÜRASAŞ, milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve milli bağımsızlık yolunda çok önemli projelere öncülük ediyor. Bu yılın son çeyreğinde seri üretimine başlamayı hedeflediğimiz Milli Elektrikli Tren seti, elektrikli ana hat lokomotifi, hibrit lokomotif, dual lokomotif ve özgün motor projelerinin yanı sıra yine bu yıl prototip imalatına başlanan Milli Banliyö Tren seti projeleri ile TÜRASAŞ, demiryolu reformumuza liderlik ediyor." diye konuştu.

'BU YIL MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ'

Aralık 2020'de Milli Elektrikli Tren seti projesinin ilk prototip setinin raylara indiğini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Saatte 160 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Tren setinin prototip üretimini ve fabrika testlerinin gerçekleştirilmesini takiben, yol testlerine başlandı. Bundan sonra da akredite kuruluş kontrolündeki seyir emniyet ve konfor testlerine geçilecek. ve trenimizi bu yıl içerisinde milletimizin hizmetine sunacağız. Saatte 225 kilometre hıza ulaşacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi'nde ise tasarım süreci devam ediyor. Bu Projeden elde edilen bilgi birikimi marifetiyle, ihalesi kazanılan Gaziray (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Banliyö Projesi) projesinde tasarım çalışmaları devam ediyor." dedi.

'YENİ SİPARİŞLER ALINDI'

Milli Elektrikli Tren için yeni siparişler alındığını belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"TCDD için, bugüne dek 2 bin 300 adet yolcu vagonu imalatı ile 38 bin 490 adet yolcu vagonu bakım, onarım, revizyon ve modernizasyonu gerçekleştiren TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü, ülkemizi raylı taşıtlar alanında dışa bağımlı olmaktan kurtarırken, milli ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. 2021 yılı itibarıyla 95 araçlık 19 Set Milli Elektrikli Tren siparişi alındı ve seri üretim süreci için satın alma faaliyetleri başlatıldı. Milli Tren üretimi ile birlikte, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüz ayrıca, alüminyum araç gövdesi üretim yeteneğine de kavuştu. Projemizde yerlilik oranı yüzde 60 olan Milli Elektrikli Tren setinin seri üretimi ile birlikte yerli üretimin projedeki payını yüzde 80'e ulaştırmayı hedefliyoruz."

'ÜLKEMİZİN DEMİRYOLU AĞINI ÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

TÜRASAŞ da TCDD Taşımacılık A.Ş. ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yataklı vagon, VIP yataklı vagon proje çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Karaismailoğlu, şu açıklamada bulundu:

"Bu yıl içinde 5 adet VIP, 12 adet yataklı vagon imalatı da tamamlanacak. Aynı şekilde Eskişehir ve Sivas bölge müdürlüklerimizde de çok önemli çalışmalar artarak devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin demiryolu ağını örmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken de demiryollarımızın ihtiyacı olan tüm makine ve ekipmanları milli ve yerli kaynaklarla ülkemizde üretiyoruz. Jeopolitik konumumuzun sağladığı avantajla, Doğu-Batı hattı 'İpek Demiryolu' Orta Koridor'u üzerinde, yük ve yolcu taşımacılığında bölgesinde lider ülke olmak için canla başla çalışıyoruz. Pekin'den Londra'ya uzanan demir yolu hattında ülkemizi avantajlı bir geçiş noktası olarak ön planda tutacak çabalar sarf ediyoruz. İstanbul Marmaray demiryolu geçişi ile de bu hattın altın halkasını takmıştık."

'BİRİLERİ GİBİ "İSTEMEZÜK" DEMİYORUZ'

Gençler için yeni iş fırsatları sağlayacak projelerde sorumlulukları yerine getirdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Birileri gibi 'istemezükö demiyor, bu millet için, geleceğimiz olan gençlerimiz için yeni iş ve AŞ fırsatları sağlayacak, ülkemizi hak ettiği gibi küresel bir aktör haline getirecek projelerde sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Türkiye'yi küresel demiryolu ağının 'oyun kurucusu' kılmak için yolumuza durmadan devam ediyoruz." dedi.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU PROJESİNDE TAŞINAN YÜK SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Bakan Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis- Kars demiryolu projesinde, geçen hafta itibarıyla, hat aracılığı ile taşınan toplam yük sayısı 1 milyon tonu aştığını ve Çin'den kalkan bir yük treninin Marmaray aracılığı kıta değiştirerek Avrupa'daki adresine başka bir ulaşım modunu kullanmaksızın ulaşabildiğini söyledi.

SAKARYA GEBZE-DARICA METRO HATTI 2023 YILINDA HİZMETE GİRECEK
SAKARYA GEBZE-DARICA METRO HATTI 2023 YILINDA HİZMETE GİRECEK
SAKARYA GEBZE-DARICA METRO HATTI 2023 YILINDA HİZMETE GİRECEK
SAKARYA GEBZE-DARICA METRO HATTI 2023 YILINDA HİZMETE GİRECEK

Adil Karaismailoğlu, Sakarya, Milli, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA GEBZE-DARICA METRO HATTI 2023 YILINDA HİZMETE GİRECEK - Son Dakika


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