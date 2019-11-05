Son Dakika Haberleri: Sakarya gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti
Son Dakika Güncel Sakarya gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti

Sakarya gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti

7 saat önce

Gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gittiAdapazarı'nda, düğün sonrası damadın arkadaşları gelin arabasını çekiciye yükleyerek gelin ve damadı çekici üzerinde evlerine götürdü.

Gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti

Adapazarı'nda, düğün sonrası damadın arkadaşları gelin arabasını çekiciye yükleyerek gelin ve damadı çekici üzerinde evlerine götürdü.

Adapazarı Çelebiler Mahallesi'nde Tuncay ve Seda Fidan düzenlenen düğünle evlendi. Damadın arkadaşları düğün sonrası çifte sürpriz yaptı. Fidan çifti evlerine gitmek üzere gelin arabasına bindikleri sırada arkadaşları aracı çekicinin üzerine yükledi. Çift çekicinin üzerine yüklenen gelin arabası ile evlerine götürüldü.

Sakarya gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti

Adapazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:52 Kaynak: DHA
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