Sakarya genç kıza çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı - Son Dakika

Genç kıza çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ehliyetsiz sürücü bisikletli genç kıza çarptı. Kazanın ardından genç kıza kısa süre bakarak olay yerinden kaçan Barış K. yakalandı.

Kaza dün akşam saatlerinde, Akyazı Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Spor salonundan bisikletiyle evine dönen Ceylin Azizoğlu'na, 54 HY 158 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acile haber verdi. Ceylin Azizoğlu'na çarparak yaralanmasına sebep olan sürücü, bir süre genç kıza baktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekibi yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı. Polis, görgü tanıklarının ifadelerinden ve güvenlik kameralarından sürücüyü tespit etti.

Kameralara yansıyan görüntüde çarptığı kıza iki dakika bakıp olay yerinden ayrıldığı görünen sürücü Barış K.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz sürücünün aracının trafik sigortasının da olmadığı belirlendi. Barış K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.