Sakarya Gençlik Merkezlerinde ikinci dönem eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 9 Gençlik Merkezinde eğitimler, ikinci dönemde sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen gençlik faaliyetlerinin, bu dönem de kaldığı yerden aktif bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Gençlik merkezlerinin birbirinden farklı ve renkli kurslarıyla her birinin bünyesinde 28 aktif kurs barındırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu merkezlerde 180'e yakın eğitmenle herkesin ilgi alanına göre eğitimler veriliyor. Bu kurslarda bağlamadan Almanca'ya kadar çeşitli kurslar var. Kurs çeşitliliğinin yanı sıra deneyap atölyeleri, lasertag ve balon futbolu gibi özel ilgi gören kurslar da bulunuyor. Aynı zamanda öğrenciler birden fazla kursa katılabiliyor. Bu kurslar yaklaşık 560 öğrencinin katılımıyla faaliyetini sürdürüyor. 2021 yılında 5 bin 588 faaliyet sayısı ve 111 bin 760 katılımcıyla gerçekleştirilen kurslar, bu yıl daha fazla gence ulaşmayı amaçlıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Merkezi Şube Müdürü Yavuz Çangır, Gençlik Merkezlerinin kurslarının aktif katılımcılarla verimli şekilde devam ettiğini belirtti.

Kursları, aynı zamanda kamp alanlarına da taşıdıklarını aktaran Çangır, "2 sene önce ulusal kampa dahil ettiğimiz Pamukova ve Arifiye kamplarımızda, kurslarda eğitimini verdiğimiz geleneksel okçuluk, voleybol ve futbol gibi etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Yılın belli zamanlarında ulusal kampa dahil edilen Pamukova ve Arifiye kamp merkezlerine Türkiye'nin farklı illerinden gelenler oldu. Bunların dışında kamp alanlarımız derneklere, okullara, Sakarya'daki tüm kurumlara ücretsiz olarak açıktır." ifadelerine yer verdi.