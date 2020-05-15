Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli kan verdi - Son Dakika

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, iftar sonrası kan bağışında bulundu.



Dünya'yı saran korona virüs ve Ramazan ayının gelmesiyle kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar sonucu kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğü açıklanmıştı. Kızılay tarafından ülke genelinde yapılan kan bağışı çağrısına cevap veren vatandaşlar iftar sonrası kan vermeye koştu. Son olarak Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri yapılan çağrıya kulak vererek Serdivan Gençlik Merkezinde kan bağışında bulundu. - SAKARYA