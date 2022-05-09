Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan İnanç görevine başladı - Son Dakika
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Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan İnanç görevine başladı

09.05.2022 18:13
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan İnanç görevine başladı

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Nevzat İnanç, Arif Özsoy'dan görevi devraldı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Nevzat İnanç, Arif Özsoy'dan görevi devraldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İnanç, şube müdürleri ile tanışma ve istişare toplantısı sonrası İl Müdürlüğü birimlerini gezerek personelle selamlaştı.

Görevi Özsoy'dan devralan İnanç, 8 yıldır Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde güzel süreç geçirdiğini belirterek, "Doğup, büyüdüğüm bu şehirden ayrılmanın burukluğunu elbette yaşıyorum. Ancak bu burukluğu giderecek argümanım da vatanın her bir köşesindeki insanların çok değerli olduğudur. İşte bu gerçeğin ışığında, şimdi de spor şehri Sakarya'daki kıymetli gençlerimize borcumuzu ödeme vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Arif Özsoy da çok sevdiği Sakarya'dan ayrılmamın burukluğunu yaşadığını ifade etti.

???????Bütün spor tesislerinin kapısını her zaman sporseverlerin ve gençlerin hizmetine açık tuttuklarını aktaran Özsoy, destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

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Sakarya, gençlik, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan İnanç görevine başladı - Son Dakika


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