Son Dakika Haberleri: SAKARYA Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı
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SAKARYA Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı

1 saat önce

Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (2)D-650 YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, YHT HATTI ZARAR GÖRDÜGeyve'deki Bağlarbaşı ve Dereköy mahallelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağdan inen çamurlu yağmur suları, D-650 yolu çift taraflı ulaşıma kapandı.

Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (2)
D-650 YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, YHT HATTI ZARAR GÖRDÜ
Geyve'deki Bağlarbaşı ve Dereköy mahallelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağdan inen çamurlu yağmur suları, D-650 yolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken bir çok araç da selde mahsur kaldı. Kara yolları ve çevre belediyelerin iş makineleri ve itfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.
Aynı zamanda çamurlu sel suları nedeniyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı da zarar gördü. Ankara'dan gelen Yüksek Hızlı Tren hattında oluşan heyelan nedeniyle tren Bilecik'te bekletildi. Trenden indirilen yolcular otobüslerle Arifiye garına götürüldü. Daha sonra da burada bekleyen trene bindirilip İstanbul'a gönderildi. Tren yolu hattında onarım çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
SAKARYA Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:36 Kaynak: DHA
Dereköy, Bağlarbaşı, Geyve, Güncel
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