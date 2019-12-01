Son Dakika Haberleri: Sakarya-gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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Sakarya-gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

6 saat önce

Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3)BOĞULAN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Ferizli ilçesinde gölde sandalın alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren Ahmetcan Duman'ın cenazesi morgtan alınarak Ferizli Bakırlı Mahalle Camii'ne getirildi.

Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3)

BOĞULAN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gölde sandalın alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren Ahmetcan Duman'ın cenazesi morgtan alınarak Ferizli Bakırlı Mahalle Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, gencin ailesi ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gencin cenazesi Bakırlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sakarya-gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sakarya, Ferizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:38 Kaynak: DHA
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