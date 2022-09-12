Sakarya gündem: Bakan Çavuşoğlu Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yaptı - EK - Son Dakika
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Sakarya gündem: Bakan Çavuşoğlu Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yaptı - EK

12.09.2022 12:20

Sakarya bölgesinden gelen habere göre Bakan Çavuşoğlu Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yaptı - EK.

Bakan Çavuşoğlu Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yaptı - EK

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Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya gündem: Bakan Çavuşoğlu Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yaptı - EK - Son Dakika

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