Bakan Çavuşoğlu tahriklere devam eden Yunanistan'a uyarı seviyesini yükseltti: Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor

Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya gündem: Bakan Çavuşoğlu Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yaptı - EK - Son Dakika

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