Kaynak: DHA
Sakarya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Sakarya gündem: Bakan Çavuşoğlu Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yaptı - EK - Son Dakika
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